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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

19.02.2022 16:04
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın başlayacak resmi ziyaretine hazırlanıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın başlayacak resmi ziyaretine hazırlanıyor.

KDC Cumhurbaşkanlığından paylaşılan bildiride, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20-21 Şubat'ta gerçekleştireceği ziyarete hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin KDC'ye, Cumhurbaşkanı düzeyinde 2. resmi ziyareti olduğu belirtilen bildiride, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarda ikili iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar atılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra birçok bakan ve Türk iş insanlarından oluşan bir heyetin eşlik edeceği kaydedildi.

Erdoğan KDC ziyareti sonrası Afrika turuna, Senegal ve Gine Bissau'ya yapacağı resmi ziyaretlerle devam edecek.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor - Son Dakika


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