Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesi olacak - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesi olacak

22.03.2022 17:22
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesi olacak

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), 29 Mart'ta Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinin oluşturduğu Doğu Afrika Topluluğunun (EAC) üyeleri arasında yerini alacağı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), 29 Mart'ta Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinin oluşturduğu Doğu Afrika Topluluğunun (EAC) üyeleri arasında yerini alacağı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan, EAC kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, EAC Genel Sekreteri Peter Mathuki, üye ülkelerin ilgili bakanlıklarına KDC'nin Birliğe kabulünün görüşüleceği olağanüstü zirve kararının alındığını bildiren mektup yolladı.

Mektupta, zirvenin 29 Mart'ta gerçekleşeceği belirtildi.

EAC, Afrika'nın doğusunda bulunan Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetler arası bir kuruluş. Birliğin dönem başkanlığını Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta yürütüyor.

KDC'nin katılımıyla EAC'nin Doğu Afrika'da hitap ettiği 150 milyon olan nüfus, 250 milyonu aşacak.

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Kaynak: AA

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