Afrika 'nın en büyük ikinci, en kalabalık üçüncü ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, kıta için önemli bir aktör. Sahraaltı bölgesinin en güçlü büyüyen ülkelerinden biri

Kaynak: DailyMotion.com

Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti ekonomisinin güçlü ve zayıf yönleri neler? - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.