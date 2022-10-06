Kongo Demokratik Cumhuriyeti ekonomisinin güçlü ve zayıf yönleri neler? - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti ekonomisinin güçlü ve zayıf yönleri neler?

06.10.2022 09:44

Afrika'nın en büyük ikinci, en kalabalık üçüncü ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, kıta için önemli bir aktör. Sahraaltı bölgesinin en güçlü büyüyen ülkelerinden biri.

Afrika'nın en büyük ikinci, en kalabalık üçüncü ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, kıta için önemli bir aktör. Sahraaltı bölgesinin en güçlü büyüyen ülkelerinden biri

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Kaynak: DailyMotion.com

Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti ekonomisinin güçlü ve zayıf yönleri neler? - Son Dakika

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