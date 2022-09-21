Uganda ve KDC, ADF'ye yönelik operasyonun süresini uzattı - Son Dakika
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Uganda ve KDC, ADF'ye yönelik operasyonun süresini uzattı

21.09.2022 16:56
Uganda ve KDC, ADF'ye yönelik operasyonun süresini uzattı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçleri'ne (ADF) yönelik ortak askeri operasyonu 2 ay daha uzatma konusunda anlaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçleri'ne (ADF) yönelik ortak askeri operasyonu 2 ay daha uzatma konusunda anlaştı.

İki ülke Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda ADF'ye yönelik düzenlenen operasyonun uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ADF'ye yönelik KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu ve Ituri bölgelerinde devam eden operasyonların uzatılması kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Uganda, 16 Kasım 2021'de başkent Kampala'da düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarından ADF'yi sorumlu tutuyor.

Bu kapsamda Uganda, Aralık 2021'de KDC'nin doğusunda varlık gösteren ADF'ye yönelik operasyonlara destek vermek amacıyla asker göndermişti. Uganda'nın KDC'de 1700 askerinin olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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