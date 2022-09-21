Bu kapsamda Uganda, Aralık 2021'de KDC'nin doğusunda varlık gösteren ADF'ye yönelik operasyonlara destek vermek amacıyla asker göndermişti. Uganda'nın KDC'de 1700 askerinin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Uganda ve KDC, ADF'ye yönelik operasyonun süresini uzattı - Son Dakika

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