Kongo Demokratik Cumhuriyeti: M23 isyancıları Ruanda sınırına çekildi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti: M23 isyancıları Ruanda sınırına çekildi

31.05.2022 12:26
Kongo Demokratik Cumhuriyeti: M23 isyancıları Ruanda sınırına çekildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkede saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi (M23) isyancılarının Ruanda sınırına çekildiğini duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkede saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi (M23) isyancılarının Ruanda sınırına çekildiğini duyurdu.

KDC ordusu adına açıklama yapan Yarbay Guillaume Njike Kaiko, M23 isyancılarının Ruanda sınırında konuşlandığını açıkladı.

M23 isyancılarının, KDC'nin Nyiragongo ve Rutshuru bölgesinde saldırılar düzenlediğini belirten Kaiko, isyancıların Ruanda'ya çekildiğini belirtti.

Kaiko, M23 üyelerinin Ruanda'dan KDC'ye girip yolları trafiğe kapattığını ve bazı noktalara saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Öte yandan Kaiko, saldırılar nedeniyle birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

KDC, komşusu Ruanda'yı M23 isyancı grubuna askeri destek vermekle suçluyor.

KDC'nin doğusunda haftalardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı M23 grubu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ruanda ise 2 gün önce ülke topraklarına KDC'nin bomba attığını ve sivillerin yaralanmasına sebep olduğunu iddia etmişti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti: M23 isyancıları Ruanda sınırına çekildi - Son Dakika


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