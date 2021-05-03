Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10'a yakın ceset bulundu - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10'a yakın ceset bulundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 10'a yakın ceset bulunduğu belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 10'a yakın ceset bulunduğu belirtildi. Yerel yetkililer, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) aktif olduğu Kilya bölgesinde sivillere ait yaklaşık 10 cesede ulaşıldığını ifade etti. Yetkililer, saldırının, güvenlik güçlerinin kontrol etmediği bölgelerde eylem yapan ADF militanlarınca düzenlenmiş olabileceğini söyledi. Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF grubunun bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bini aşkın sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Son Dakika

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi

MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı

ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek

Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu

5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim

Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu