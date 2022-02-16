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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14 isyancı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14 isyancı etkisiz hale getirildi

16.02.2022 22:45
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14 isyancı etkisiz hale getirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Güney Kivu eyaletinde isyancı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 14 isyancı öldürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Güney Kivu eyaletinde isyancı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 14 isyancı öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Fizi bölgesinde bulunan Bibokoboko köyüne Mai-Mai Kata Katanga adlı isyancı grup silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile isyancı grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 14 isyancı etkisiz hale getirilirken, bölgede bulunan 4 sivil de yaşamını yitirdi.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup Mai Mai Kata Katanga, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

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Güvenlik güçleri, Çatışma, Kongo, Fizy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14 isyancı etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14 isyancı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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