Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı

29.05.2022 22:51
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde 2 Ruanda askeri gözaltına alındı.

Kuzey Kivu Eyalet Sözcüsü Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesine bağlı Bihumba köyünde 2 Ruanda askerinin köylülerce yakalandığını belirtti.

Askerlerin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktaran Ekenge, askerlerin suikast için kendi topraklarına geldiğini öne sürdü.

İddiaları reddeden Ruanda ise askerlerin, Kongolu isyancı gruplarca kaçırılarak Kongo topraklarına götürüldüğünü savundu.

KDC, dün, ülkesindeki isyancı gruplara destek vermekle suçladığı Ruanda'dan Kigali Büyükelçisi'ni çekmiş ve iki ülke arasındaki uçuşları askıya almıştı.

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Kaynak: AA

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