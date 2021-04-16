Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 milletvekili, hükümetin yeniden oluşturulmasını istedi - Son Dakika

Tshisekedi, 12 Nisan'da, Jean Michel Sama Lukonde'yi başbakan olarak atayarak, 31 bakan, 11 bakan yardımcısı, 9 devlet bakanı, 4 başbakan yardımcısı ve 1 delegenin yer aldığı yeni hükümeti oluşturmuştu.

Haberlerde, milletvekillerinin bu gerekçelerle hükümetin yeniden oluşturulması yönünde Meclis Başkanlığına muhtıra sunduğu belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, 200 milletvekilinin "Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kurduğu hükümetin ulusal temsilcilerinin tümünü gözeterek oluşturulmadığını ve jeopolitik dengenin yok sayıldığına" yönelik ifadelerine yer verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 200 milletvekili, yeni hükümetin ulusal temsilcilerinin tümünü gözeterek kurulmadığı için yeniden oluşturulmasını talep etti.

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