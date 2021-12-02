Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 27 isyancı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 27 isyancı etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC Silahlı Kuvvetleri uzun süredir çatışmaların devam ettiği Ituri eyaletinin Djugu bölgesinde isyancılara karşı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grubun 27 üyesi öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de "askeri kuşatma" ilan edilmişti.

Askeri kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak, yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.