KDC askerleri ile M23 isyancıları arasındaki çatışmaların başladığı 28 Mart'tan bu yana Kisoro'daki Nyakabande Mülteci Kampı'na yaklaşık 30 bin KDC'li sığındı.

KDC'li 3 çocuk annesi Fransen Umutonyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlik için kaçmak zorunda kaldık. Yeterince acı çektim ve Uganda'daki mülteci kamplarına taşınmama gerek yok. Sınırda kalmak istiyorum ve durum istikrara kavuştuğunda eve döneceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığındı - Son Dakika

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