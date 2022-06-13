Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığındı

13.06.2022 14:45
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığınmak zorunda kaldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığınmak zorunda kaldı.

Yerel basındaki haberde, KDC ile M23 isyancıları arasında geçen hafta çatışmaların tekrar başladığı ifade edildi.

Haberde, KDC'deki çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınan kişilerin sayısının son 1 haftada 4 bini geçtiği belirtildi.

Savaştan kaçan KDC vatandaşlarının, çatışmaların yakında biteceğini umut ederek sınır bölgesinde kamp kurduğu kaydedildi.

KDC'li 3 çocuk annesi Fransen Umutonyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlik için kaçmak zorunda kaldık. Yeterince acı çektim ve Uganda'daki mülteci kamplarına taşınmama gerek yok. Sınırda kalmak istiyorum ve durum istikrara kavuştuğunda eve döneceğim." ifadesini kullandı.

KDC askerleri ile M23 isyancıları arasındaki çatışmaların başladığı 28 Mart'tan bu yana Kisoro'daki Nyakabande Mülteci Kampı'na yaklaşık 30 bin KDC'li sığındı.

YORUMLAR
500
Ruanda: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden sınırlarımıza roket atıldı Ruanda: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden sınırlarımıza roket atıldı
Kaynak: AA

23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
13:34 Canlı yayında partneriyle dakikalarca öpüşen Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'yi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla kişi Uganda'ya sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement