Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 Ruandalı ayrılıkçı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 Ruandalı ayrılıkçı yakalandı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 Ruandalı ayrılıkçı yakalandı

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerine (FDLR) bağlı 400 ayrılıkçı yakalandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 Ruandalı ayrılıkçı yakalandı, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerine (FDLR) bağlı 400 ayrılıkçı yakalandı.

KDC ordusu adına açıklama yapan Tümgeneral Akili Muhindo Mundos, ordu birliklerinin ülkenin Güney Kuvi bölgesindeki ormanlık alanda Ruandalı ayrılıkçılara yönelik operasyon düzenlediğini bildirdi.

Mundos, operasyonda 400 ayrılıkçının yakalandığını duyurdu.

Bir süredir devam eden operasyonlarda 2 binden fazla ayrılıkçı yakalanırken, bunlar arasında üst düzey Ruandalı ayrılıkçı liderler de bulunuyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), iki gün önce Ruanda karşıtı eylemlerde bulunan 291 kişiyi ülkesine teslim etmişti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatan ordu, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri'ni (FDLR) hedef almaya başlamıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL
Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
21:05 Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
21:04 Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-EK - Son Dakika
21:04 Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:02 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Son Dakika
21:02 Bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 Ruandalı ayrılıkçı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]