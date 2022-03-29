Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 8 personeli taşıyan BM helikopteri düşürüldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 8 personeli taşıyan BM helikopteri düşürüldü

29.03.2022 22:31
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 8 personeli taşıyan BM helikopteri düşürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 8 personeli taşıyan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait helikopter ülkenin doğusundaki isyancılar tarafından düşürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 8 personeli taşıyan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait helikopter ülkenin doğusundaki isyancılar tarafından düşürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Rutshuru bölgesinde 8 personeli taşıyan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait helikopter düşürüldü. Kongo ordusu tarafından yapılan açıklamada, helikopterin ülkenin doğusundaki 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup tarafından düşürüldüğünü ifade edilerek, Kongo'daki BM misyonu için keşif yapan iki helikopter arasında olduğu aktarıldı. Açıklamada, helikopterde personelin insani yardımı koordine etmek için isyancı grubun saldırısına uğrayan toplulukların hareketlerini değerlendirdiği belirtilerek, düşen helikopterde sağ kalanlar için arama-kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, M23'ün dün Tchanzu, Runyonyi, Ndiza ve Tchengerero dahil olmak üzere birçok köye saldırdığı ifade edildi.

BM HELİKOPTERİN DÜŞÜŞ NEDENİNİ AÇIKLAMADI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Eurocopter AS332 Super Puma tipi helikopterde 6 Pakistanlı, 1 Rus ve 1 Sırbistanlı personelin bulunduğunu aktararak, helikopterin bölgedeki çatışmaların olduğu durumu izlemek için orada olduğunu doğruladı. Dujarric, helikopterin düşme nedeni hakkında açıklama yapmazken, sabırlı olunmasını istedi.

PAKİSTAN ORDUSU HELİKOPTERDE BULUNAN 6 PAKİSTANLI PERSONELİN ÖLDÜĞÜNÜ İLAN ETTİ

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan Pakistanlı personelin hayatını kaybettikleri ifade edilerek, "Pakistan, BM barışı koruma misyonları aracılığıyla küresel barış ve güvenlik ideallerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak her zaman çok önemli bir rol oynadı" denildi.

Kongo'nun doğusunda mineral bakımından zengin toprakları kontrol etmek için birkaç silahlı isyancı grup arasındaki çatışmalar yaşanıyor. İsyancı gruplardan M23, 2012'de Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma da dahil olmak üzere Kongo'nun doğusunda geniş bölgelerini kontrol altına almıştı. İsyancılar, daha sonra Kongo ve Birleşmiş Milletler güçleri tarafından 2013 yılında Kongo'nun doğusundan Uganda ve Ruanda'ya doğru itilmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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