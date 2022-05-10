Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madeni saldırısında ölü sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların maden sahasına düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 52'ye çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, isyancı grup Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyelerinin 2 gün önce Ituri eyaletinin Djugu şehrinde bulunan Blanquette altın madenine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 52'ye yükseldi.

İsyancıların maden sahasına saldırdıktan sonra bölgede bulunan birçok evi yağmaladığı saldırı sonrasında kaybolan 100 sivili arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, Blanquette altın madenine yapılan saldırıyı kınamış ve derhal soruşturma açılarak, sorumluların adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

CODECO üyeleri pazar günü Blanquette altın madenine saldırı düzenlemiş ilk belirlemelere göre aralarında 4 aylık bir bebeğinde olduğu 36 sivili öldürmüştü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.