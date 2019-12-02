Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 13 sivili öldürdü
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 13 sivili öldürdü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 13 sivili öldürdü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni kentinde, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 13 sivili öldürdü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni kentinde, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, ayrılıkçılar Oicha bölgesinin 10 kilometre güneybatısındaki Kukutama, Aveyi ve Kazaroho köylerine saldırı düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu Barış, Demokrasi ve İnsan Haklarını Teşvik Çalışmaları Merkezi, saldırıda çoğu bıçakla 13 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Son olayla, KDC ordusunun ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da başlattığı operasyon sonrası en az 123 sivil, ayrılıkçıların misilleme saldırılarında yaşamını yitirmiş oldu.

BM üssü protesto edilmişti

Bölgede geçen hafta başında ADF güçleri 8 sivili öldürmüştü. Bunun üzerine Beni kentinde toplanan halk, yetkililere tepki göstererek gösteri düzenlemiş, bazı göstericiler belediye binasını ateşe vermiş, bazıları bölgedeki Birleşmiş Milletler Kongo İstikrar Misyonu (MONUSCO) üssüne yönelmişti.

Güvenlik güçlerinin, üsse yönelen gruba gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Yönetim, ülkedeki BM askerlerini operasyona dahil etmemişti.

Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk mahkemede serbest kalan dayakçı koca, ikinci mahkemede tutuklandı
Meksika'nın ABD sınırı savaş alanına döndü: 21 ölü İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 06:14:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 13 sivili öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]