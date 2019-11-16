Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 14 sivili öldürdü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 14 sivili öldürdü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 14 sivili öldürdü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ayrılıkçı Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Kuzey Kivu eyaletinde ekim sonundan bu yana süren ordu operasyonlarına misilleme amacıyla sivilleri hedef aldı.

Beni kentine bağlı Mbau beldesine baskın düzenleyen ayrılıkçılar, bıçaklarla 8 kişiyi, bir kilometre uzaklıktaki bir noktada da pigmelerden oluşan 6 kişiyi öldürdü.

Saldırganlar, ayrıca dükkanları ve evleri yağmaladı.

Bölgede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşlarına göre, Beni ve çevresinde 5 Kasım'dan bu yana 36 sivil öldürüldü.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkedeki Birleşmiş Milletler askerleri operasyona dahil edilmemişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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