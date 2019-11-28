Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 19 sivili öldürdü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 19 sivili öldürdü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni kentinin Oicha bölgesinde, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 19 sivili öldürdü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni kentinin Oicha bölgesinde, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) üssüne yönelik gösterilerden iki gün sonra, ayrılıkçılar Maleki beldesindeki sivillere silah ve satırlarla saldırdı.

MONUSCO'ya 10 kilometre mesafedeki söz konusu saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

KDC ordu güçleri ile BM güçleri olaydan kısa süre sonra koordineli olarak bölgeye intikal etti.

BM üssü protesto edilmişti

Bölgede birkaç gün önce de ADF güçleri 8 sivili öldürmüştü. Bunun üzerine Beni kentinde toplanan halk, yetkililere tepki göstererek gösteri düzenlemiş, bazı göstericiler belediye binasını ateşe vermiş, bazıları bölgedeki MONUSCO üssüne yönelmişti.

Güvenlik güçlerinin, üsse yönelen gruba gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Yönetim, ülkedeki BM askerlerini operasyona dahil etmemişti.

Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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