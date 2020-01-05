Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 2 ayda 60 askeri öldürdü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusunun ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplara yönelik operasyonlarında 1 Kasım'dan bu yana 60 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ordudan yapılan açıklamada, Kuzey Kivu eyaletindeki Beni bölgesinde özellikle Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin hedef alındığı ifade edildi.

Operasyonlarda 1 Kasım'dan bu yana 60 askerin hayatını kaybettiği belirtildi, 175 askerin de yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayılan, "ordu ile Birleşmiş Milletler Kongo İstikrar Misyonunun katillerle iş birliği içinde olduğu" yönündeki mesajlar kınandı.

Ordudan Aralık 2019 başında yapılan açıklamada, operasyonlarda en az 80 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiğini bildirilmişti.

Operasyonlar başladığından bu yana ayrılıkçıların saldırıları sonucu 200'den fazla sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu, 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.