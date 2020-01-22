Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 2 ayda 260 sivili öldürdü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 2 ayda 260 sivili öldürdü

7 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) geçen yılın son 2 ayında 260'tan fazla sivili öldürdüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 2 ayda 260 sivili öldürdü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) geçen yılın son 2 ayında 260'tan fazla sivili öldürdüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) internet sitesinde yer alan habere göre, BM uzmanları tarafından hazırlanan ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan bağımsız değerlendirme raporunda, Kuzey Kivu eyaletindeki Beni bölgesinde KDC ordusunun ekim sonunda ayrılıkçılara karşı operasyon başlattığı hatırlatıldı.

Operasyonların, ADF'nin sivillere yönelik saldırılarını artırdığı belirtilen raporda, kasım ve aralık aylarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 260'tan fazla sivilin çoğunlukla geceleri düzenlenen vahşi saldırılarla öldürüldüğü kaydedildi.

Raporda, Beni bölgesinde sivillerin korunması için kapsamlı çabaya ihtiyaç duyulduğu, ordunun operasyonlardaki kazanımlarının korunması için bölgedeki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) ile KDC ordusunun birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı ekim sonunda geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ordu tarafından ay başında yapılan açıklamada, operasyonlarda 60 askerin yaşamını yitirdiği, 175 askerin yaralandığı duyurulmuştu.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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