Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 28 sivili öldürdü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 28 sivili öldürdü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 28 sivili öldürdü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, dün ADF ayrılıkçı grubun üyeleri, Mayimoya kentine 13 kilometre uzaklıktaki Ntombi köyüne silah ve satırlarla saldırı düzenledi.

Mayimoya sivil toplumundan Patrick Musubao, 7 kadın ve 15 erkeğin öldüğünü aktardı.

Yerel yetkililer, ADF mensuplarının, Beni kentine bağlı Rwangoma beldesinde cuma günü düzenlediği saldırıda da 6 sivili öldürdüğünü belirtti.

Bölgede, 120 silahlı grup bulunuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, ülkenin doğusunda 120'den fazla silahlı grup bulunuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu, 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

Uganda'da 33 yıldır iktidardaki Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, üyelerinin ülkeden sürülmesinden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor.

ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde düzenlediği çok sayıda saldırıda 3 bine yakın sivili katletti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusunda tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:40 Kaynak: AA
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