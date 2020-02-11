Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 30 sivili öldürdü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 30 sivili öldürdü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF), cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda, en az 30 sivilin öldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 30 sivili öldürdü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF), cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda, en az 30 sivilin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ADF mensupları, Uganda sınırındaki Ituri eyaletinde tarlalarında çalışan köylülere palalarla saldırarak 30 kişiyi katletti.

Sivil toplum ve yerel yönetim yetkilileri, insanların köylerinden kaçıp, kilometrelerce yol yürüyerek Kuzey Kivu eyaletindeki Beni kentine sığındığını belirtti.

Yetkililer, ordunun bölgede ekim sonunda başlattığı operasyonlar sonrasında ADF'nin misilleme saldırılarında 408 sivilin öldüğünü bildirdi.

Ordudan ay başında yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 60 asker yaşamını yitirdi, 175 asker yaralandı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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