Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçıların sivillere saldırıları gerginliğe yol açtı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı ayrılıkçı grubun 8 sivili öldürmesinden sonra bölgede gerginlik arttı.

Yerel basındaki haberlere göre, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) Beni kentinde dün gece düzenledikleri saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Sivil toplum kuruluşu yetkilisi Gilbert Kambale, Masiani semtinde 8 kişinin öldürülmesinin ardından halkın güvenlik konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Yetkililere tepki gösteren bazı protestocular, Beni belediye binasını ateşe verirken bazıları bölgedeki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) üssüne yöneldi.

KDC güvenlik güçleri, üsse yönelen gruba gerçek mermiyle müdahale etti.

Hafta sonu, kentte düzenlenen protestoda bir gösterici vurularak öldürülmüştü.

Öte yandan bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına göre, kasım ayı başından bu yana ADF saldırılarında en az 70 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkedeki BM askerleri operasyona dahil edilmemişti.