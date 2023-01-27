Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknede 72 kişinin cansız bedeni bulundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden, Kongo Cumhuriyeti'ne doğru giden bir teknenin geçtiğimiz hafta Lulonga Nehri'nde batması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 72 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden, Kongo Cumhuriyeti'ne gitmek üzere hareket eden bir tekne 17 Ocak'ta Basankusu kasabası yakınlarındaki Lulonga Nehri'nde batmıştı. Ekvator eyaleti İnsani İşler Bakanı Luc-Didier Mbula tarafından yapılan açıklamada, "Can kaybı 72'ye yükseldi. Şu an 67 kişi kayıp, 148 kişi ise kurtarıldı" ifadeleri kullandı. Mbula, teknede yaklaşık 287 kişinin bulunduğunu da sözlerine ekledi. Ön incelemelerde, teknenin batmasının ardından 145 kişinin kaybolduğu bildirilmişti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, teknede çok sayıda hayvan ve yük bulunduğu belirtilmişti.

Ekim 2022'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinden geçen Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Batan teknenin Ngiri Doğa Koruma Alanı Yönetimi'ne ait olduğu belirtilmiş, kazayla ilgili 5 korucunun gözaltına alındığı aktarılmıştı. Kazadan sağ kurtulanlar teknenin kötü hava koşulları nedeniyle battığını ifade etmişti. - KİNŞASA