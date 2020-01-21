Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin batması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin batması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, gölün Bankay mevkisinde dün akşam yaklaşık 30 yolcusu bulunan bir tekne alabora oldu.

Yetkililer, bir cenaze töreninden dönenleri taşıyan teknenin aşırı rüzgarın etkisiyle alabora olması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı yolcuların da kaybolduğunu belirtti.

Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri ve gölleri tercih ediyor, ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.

Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu
Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü Çankırı'daki şüpheli ölüm Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 02:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]