Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Boma hapishanesinden 40 mahkum firar etti - Son Dakika

Ülkede bulunan hapishanelerde yeterince güvenlik önlemi alınmadığı için sık sık firar vakası yaşanıyor.

Yine aynı cezaevinden 2019'da 900 mahkum firar etmişti.

KDC doğusundaki Beni şehrinde bulunan Beni Hapishanesi'nden, 20 Ekim 2020'de yaklaşık 1300 mahkum kaçmıştı.

Nsuami, 8 firari mahkumun yakalandığını 1'inin ise kaçarken yaralandığını söyledi.

Boma Belediye Başkanı Marie Jose Niongo Nsuami, yaptığı açıklamada, Boma Hapishanesi yakınlarında düzenlenen törenden gelen müzik sesinden faydalanan 40 mahkumun hapishaneden kaçtığını belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kongo Central eyaletindeki Boma hapishanesinden 40 mahkumun firar ettiği bildirildi.

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