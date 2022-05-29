Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti

29.05.2022 12:09
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti

GOMA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yaşanan çatışmaların son birkaç gün içinde şiddetlenmesi sonucu, binlerce sivil evini etmek zorunda kaldı.

GOMA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yaşanan çatışmaların son birkaç gün içinde şiddetlenmesi sonucu, binlerce sivil evini etmek zorunda kaldı. KDC hükümetinden bir sözcü Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, KDC'nin 23 Mart Hareketi'ni terörist bir grup olarak sınıflandırma kararı aldığını söylemişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarında yaşanan çatışmalardan kaçan insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Alain Uaykani/Xinhua)

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarında yaşanan çatışmalardan kaçan insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Alain Uaykani/Xinhua)

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Evini Terk Etti

24 Mayıs 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarında yaşanan çatışmalardan kaçan insanlar görülüyor. (Fotoğraf: Alain Uaykani/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

23 Mart, Mayıs, Kongo, Cuma, Güncel, Son Dakika

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