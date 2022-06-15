Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusunda ordu ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında devam eden çatışmalardan dolayı son 3 günde en az 25 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti - Son Dakika

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