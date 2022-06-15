Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti

15.06.2022 00:49
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda süren çatışmalar nedeniyle son 3 günde 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda süren çatışmalar nedeniyle son 3 günde 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusunda ordu ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında devam eden çatışmalardan dolayı son 3 günde en az 25 bin kişi yerinden edildi.

Pazar sabah Bunagana kentinde güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında başlayan çatışmalar nedeniyle bölgede binlerce kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Ülkenin doğusunda haftalardır süren, Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasındaki şiddetli çatışmalar sonucu, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 100 bini aştı.

KDC ordusundan dün yapılan açıklamada, M23 üyelerinin Bunagana kentinin kontrolünü ele geçirdiği doğrulanmıştı.

Bunagana çevresindeki çatışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bunagana kenti isyancıların kontrolüne geçti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bunagana kenti isyancıların kontrolüne geçti Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerleri Uganda'ya sığındı Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerleri Uganda'ya sığındı
Kaynak: AA

23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
00:02 Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 00:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement