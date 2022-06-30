Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç etti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç etti

30.06.2022 11:40
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç etti.

KDC'nin Ruanda ve Uganda sınırında M23 isyancıları ile KDC ordusu arasında uzun süredir çatışmalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar KDC'de yaşayan 140 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Bölge uzmanı David Musenze, çatışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, M23 isyancılarının çoğunluğunun Tutsilerden oluştuğuna dikkati çekerek KDC'nin Ruanda'yı isyancıları desteklemekle suçladığını belirtti.

KDC'nin doğusunda yaşayan 60 yaşındaki Nelson Khihosi, M23 isyancılarının hayatlarını yaşanmaz hale getirdiğine ifade ederek birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

M23: KDC Tutsilere karşı ayrımcı politikalar yürütüyor

2012'den bu yana faaliyet gösteren M23 isyancıları, KDC'yi Tutsilere karşı ayrımcı politikalar yürütmekle suçluyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Çoğunluğu Tutsi etnik grubuna mensup olan M23 isyancıları, 13 Haziran'da KDC sınırındaki Bunagana kasabasını ele geçirirken KDC askerleri ise Uganda'ya sığınmıştı.

Yaralandığı için M23'den ayrılan isyancılardan Samuel Ayabere, KDC yönetiminin Tutsilere karşı ayrımcı politika uyguladığı için M23'ün KDC'ye karşı savaşmaya karar verdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç etti - Son Dakika

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