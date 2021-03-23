Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cinayetle suçlanan General Numbi, Zimbabve'ye kaçtı - Son Dakika

Chebeya'yı o gün Numbi'ye götüren şoförü ise kayıplara karışmıştı.

Numbi, 2011'de olayla ilgili ifade vermeye çağrılmıştı ancak cinayeti düzenleme suçundan mahkemeye çağrılmamıştı.

İnsan hakları savunucusu Chebeya'nın cesedi, Haziran 2010'da o dönemde müfettişlik yapmış Numbi ile emniyette görüştükten bir gün sonra bulunmuştu.

Yerel yetkililer ise iki polisin Chebeya Bahizire'ye düzenlenen suikaste katıldığını itiraf etmesinin ardından Numbi'nin kaçmaya karar vermiş olabileceğine dikkati çekti.

Ülkedeki Yargıya Erişim Derneği (ACAJ) Başkanı Me Georges Kapiamba, gazetecilere yaptığı açıklamada, insan hakları savunucusu Floribert Chebeya Bahizire'ye 2010'da düzenlenen suikastten sorumlu tutulan General Numbi'nin iki hafta önce komşu ülke Zimbabve'ye sığındığını bildirdi.

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