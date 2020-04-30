Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı'nın özel kalemi yolsuzluktan yargılanacak - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin özel kalemi Vital Kamerhe'nin yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Tshisekedi'nin özel kalemi ve başlıca müttefiği Kamerhe, "50,9 milyon doları zimmetine geçirmek" suçlamasıyla 11 Mayıs'ta başkent Kinşasa'daki Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medyada yer alan mahkeme celbine göre Kamerhe, 8 Nisan'dan bu yana tazyik hapsinde tutuluyor.

Kamerhe, 25 yıldır KDC'de yaşayan Lübnanlı girişimci Samih Jammal ile birlikte mahkemeye çağrıldı.

Ulusal Meclisin eski başkanı 61 yaşındaki Kamerhe ve Jammal, Mart 2019-Ocak 2020 arasında bir sosyal konut projesinin ve güvenlik güçleri için planlanan bir projenin finansmanını zimmete geçirmekle suçlanıyor.

Suçlamaları reddeden Kamerhe, önüne gelen tüm sözleşmeleri eski hükümetten devraldığını belirtiyor.

Aralık 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Tshisekedi ile ittifak anlaşması imzalayan Kamerhe, Tshisekedi lehine adaylıktan çekilmişti.

Özel kalemlik görevini henüz bırakmayan Kamerhe'nin 2023'te cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyordu.