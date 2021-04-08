Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grubun bıçaklı saldırısında 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede yayın yapan Birleşmiş Milletlerin Okapi radyosunda, CODECO'nun, ülkenin kuzeydoğusunda Djugu bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

???????Djugu sakinleri, şiddet olaylarına son verilmemesine tepki gösterdi.

Sakinler, 5 kişinin cesedini yetkilileri beklemeden morga kaldırdı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.