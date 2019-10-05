Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri azaldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında ölümlerin yavaşladığı, iyileşenlerin sayısının bini geçtiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan ortak açıklamada, Ebola virüsü kaptıktan sonra iyileşen bininci kişinin, iyileşerek evine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, KDC'de Ebola salgınını sonlandırmaya çalışan Birleşmiş Milletler kuruluşlarının, ülkedeki sağlık kurumlarının Ebola'yla mücadeledeki güçlü liderliğini ve yerel sağlık çalışanlarının tükenmeyen enerjisini takdir ettiği vurgulandı.

Ebola ölümleri azaldı

KDC Başbakanı Sylvestre Llunga'nın, Ebola ile Mücadele Ekip Başkanı Prof. Dr. Jean-Jacques Muyembe ile yaptığı görüşmeden sonra yapılan açıklamada, ülkede 14 aydır görülen salgında önceden 10-20 arasında olan günlük vaka sayısının bu hafta 1'e düştüğü belirtildi.

Salgının görüldüğü Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinden sadece Ituri'de bir vaka kaydedildiği ifade edilen açıklamada, Ebola ile mücadele ekiplerinin maddi desteğe ihtiyacı olduğu aktarıldı.

DSÖ'de yayımlanan son verilere göre, 3 bin 204 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 90 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Verilerde, Ebola'dan 2 bin 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 114 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola kaynaklı olduğu bilgisine yer verildi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce, geçen ağustosta Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola virüsü taşıyan hastaya "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçların uygulanarak, vakaların yüzde 94'ünde tedaviye olumlu yanıt alındığı duyurulmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.