Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor

7 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuzda başlayan Ebola salgınında şu ana kadar 2 bin 231 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuzda başlayan Ebola salgınında şu ana kadar 2 bin 231 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkenin doğusunda Temmuz 2018'den bu yana 3 bin 373 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Virüs nedeniyle 2 bin 231 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de gözetim merkezlerinde müşahade altında tutuluyor.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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