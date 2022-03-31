Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ekonomi Bakanı Kalumba görevden alındı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ekonomi Bakanı Kalumba görevden alındı

31.03.2022 14:08
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ekonomi Bakanı Kalumba görevden alındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yükselen fiyatların sorumlusu olarak gösterilen Ekonomi Bakanı Jean Marie Kalumba'nın, Ulusal Meclis tarafından görevine son verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yükselen fiyatların sorumlusu olarak gösterilen Ekonomi Bakanı Jean Marie Kalumba'nın, Ulusal Meclis tarafından görevine son verildi.

KDC Ulusal Meclis Başkanı Christophe Mboso, yaptığı açıklamada, Kalumba'nın görevden alınması için 368 milletvekilin katıldığı oylamada, 277 vekilin görevden alınması yönünde, 79 vekilin aleyhte, 12 vekilin ise çekimser oy kullandığını duyurdu.

Ülkedeki özellikle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki hızlı artış karşısında başarısız bulunan Kalumba'nın görevden alınması için 70 milletvekili gensoru önergesi vermişti.

Kalumba, ülkede Ulusal Meclis tarafından görevden alınan ilk bakan oldu.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nın en kısa sürede Kalumba'dan boşalan göreve yeni bakan ataması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ekonomi Bakanı Kalumba görevden alındı - Son Dakika


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