Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kalın" çağrısı yapılan halkın elektrik ve su faturaları 2 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.

Su Kaynakları ve Elektrik Bakan Yardımcısı Papy Pungu, yaptığı açıklamada, uygulamanın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında, halkın masraflarının azaltılmasını amaçladığını söyledi.

Ulusal Elektrik Şirketi ve Su Dağım Şirketi kararı doğrularken, vatandaşlara ücretsiz su ve elektrik sağlanması için gerekli çalışmanın başlatıldığı kaydedildi.

Ebola salgınını yeni atlatan ülkede şimdiye kadar 109 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan KDC'de Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.