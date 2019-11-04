Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gazeteci öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ebola konusunda farkındalığı artıran çalışmalarıyla tanınan bir gazeteci evinde öldürüldü.

BBC'nin haberine göre, Papy Mumbere Mahamba, Ituri bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan Lwebma'daki evinde, kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırganların, Papy Mumbere Mahamba'yı öldürdüğü, karısını yaraladığı, evlerini de ateşe verdiği belirtildi.

Mahamba'nın yerel bir radyo kanalında, Ebola konusunda farkındalığı artırmaya amaçlayan bir programın sunuculuğunu yaptığı ifade edildi.

Dünyanın en kötü ikinci Ebola salgınının yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsle mücadele için çalışan kişilerin sıklıkla hedef alındığı, sağlık merkezlerine ve Ebola salgınını durdurmak için çalışan kişilere onlarca kez saldırıldığı belirtiliyor.

Saldırıları, Ebola'nın gerçek olmadığı yönündeki yaygın görüşün körüklediği sanılıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ağustos 2018'de ülkede Ebola salgını ilan etmişti. Dünya Sağlık Örgütüne göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.