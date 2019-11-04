Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gazeteci öldürüldü
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gazeteci öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gazeteci öldürüldü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ebola konusunda farkındalığı artıran çalışmalarıyla tanınan bir gazeteci evinde öldürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gazeteci öldürüldü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ebola konusunda farkındalığı artıran çalışmalarıyla tanınan bir gazeteci evinde öldürüldü.

BBC'nin haberine göre, Papy Mumbere Mahamba, Ituri bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan Lwebma'daki evinde, kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırganların, Papy Mumbere Mahamba'yı öldürdüğü, karısını yaraladığı, evlerini de ateşe verdiği belirtildi.

Mahamba'nın yerel bir radyo kanalında, Ebola konusunda farkındalığı artırmaya amaçlayan bir programın sunuculuğunu yaptığı ifade edildi.

Dünyanın en kötü ikinci Ebola salgınının yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsle mücadele için çalışan kişilerin sıklıkla hedef alındığı, sağlık merkezlerine ve Ebola salgınını durdurmak için çalışan kişilere onlarca kez saldırıldığı belirtiliyor.

Saldırıları, Ebola'nın gerçek olmadığı yönündeki yaygın görüşün körüklediği sanılıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ağustos 2018'de ülkede Ebola salgını ilan etmişti. Dünya Sağlık Örgütüne göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birçok kişi bilmiyor ama iki ya da üç maaş alma hakkı var! İşte detaylar
6 aylık Almila'nın ölümünde ihmal iddiası 161 TL karşılığında iddiaya giren kişi, hayatını kaybetti Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:41:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gazeteci öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]