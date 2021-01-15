Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan BM misyonunun yeni başkanı Keita oldu - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan BM misyonunun yeni başkanı Keita oldu

15.01.2021 11:07
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan BM misyonunun yeni başkanı Keita oldu, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlikten sorumlu Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) başkanlığına Gineli Bintu Keita atandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlikten sorumlu Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) başkanlığına Gineli Bintu Keita atandı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan MONUSCO Başkanı Leilla Zerrugui'nin yerine Gineli Keita'yı atadığı belirtildi.

BM'de yaklaşık 25 yıl çeşitli görevlerde bulunan Keita, Ocak 2019'dan itibaren Afrika'nın siyasi ve barış işlerinden sorumlu sekreterlikte görev yaptı.

BM Ebola Acil Durum Misyonu (MINUAUCE) ve Sierra Leone'deki Ebola kriziyle mücadele misyonlarında faaliyet gösteren Keita ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kapsamında Çad, Kongo, Madagaskar, Yeşil Burun Adaları, Ruanda, Burundi ve New York'ta görevlerde bulundu.

Yaklaşık 20 bin çalışanla yakın zamana kadar BM'nin en büyük istikrar misyonları arasında yer alan ve şimdilerde maddi sıkıntılarla karşı karşıya olan MONUSCO'nun yıllık bütçesi yaklaşık bir milyar dolar.

Birleşmiş Milletler, Abdul Kader Keita, Antonio Guterres, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan BM misyonunun yeni başkanı Keita oldu - Son Dakika


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