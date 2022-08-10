Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hapishane baskını: 800'den fazla mahkum firar etti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hapishane baskını: 800'den fazla mahkum firar etti

10.08.2022 23:44
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hapishane baskını: 800'den fazla mahkum firar etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde silahlı bir grup tarafından Kakwangura Hapishanesine düzenlenen baskında 800'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde silahlı bir grup tarafından Kakwangura Hapishanesine düzenlenen baskında 800'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Butembo kentindeki Kakwangura Hapishanesine gece yarısı kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından baskın düzenlendiği ve 800'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusunun silahlı gruplara karşı yürüttüğü operasyonların sözcüsü Antony Mwalushayi yaptığı açıklamada, hapishaneye düzenlenen saldırıda 2 polis ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini ifade ederek, hapishanenin bir kısmının hasar gördüğünü aktardı. Mwalushayi, silahlı grubun ağır silahlı ve yaklaşık 80'den kişiden oluştuğunu belirterek, "Hapishaneye girmeyi ve tüm mahkumları serbest bırakmayı başardılar" dedi.

Saldırganların kadın mahkumların Beni'den Butembo'ya nakledileceği bilgisine dayanarak saldırıyı başlattığını ifade eden Mwalushayi, saldırının arkasında 1990'dan bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı silahlı örgüt Müttefik Demokratik Güçleri'nin (ADF) olduğundan emin olduğunu belirtti.

HAPİSHANEDE SADECE 54 MAHKUM KALDI

Hapishane Müdürü Brunelle N'kasa ise, saldırı sırasında hapishanede 874 mahkum bulunduğunu ve saldırının ardından hapishanede sadece 58 mahkumun kaldığını açıkladı.

"BİR FİRARİ VARSA ONU ÖLDÜRMEYİN"

Butembo Belediye Başkanı Mowa Baeki-Telly yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinden firari mahkumların yakalanmasında güvenlik güçlerine yardım etmeleri çağrısında bulunarak, "Bir firari varsa onu öldürmeyin. Onu buraya bize iade edin ki onu tekrar hapse atabilelim" dedi.

Öte yandan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde aşırı kalabalık ve güvenliği yetersiz hapishanelerinden kaçışlar yaygındır. ADF'nin 2020'de Beni kentindeki hapishaneye düzenlediği baskında bin 300'den fazla mahkum firar etmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hapishane baskını: 800'den fazla mahkum firar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hapishane baskını: 800'den fazla mahkum firar etti - Son Dakika
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