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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet karşıtı protesto

36 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet karşıtı protesto, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Goma kentinde düzenlenen protestoya polis müdahale etti.
Muhalefet koalisyonu Lamuka'nın Goma temsilcisi Robert Zibawanza, güvenlik güçlerinin gösteriye gerçek mermi ile müdahalede bulunduğunu ve bir aktivistin polis kurşunuyla öldüğünü belirtti.
Polis yetkilileri ise bazı protestocuların silah taşıdığını ve bir polis memurunun ağır şekilde yaralandığını açıkladı.
Gösteriye müdahalede, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.
Hükümetin, bağımsızlık protestolarına katılması polis tarafından engellenen muhalefet lideri Martin Fayulu, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yi selefi eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın kuklası olmakla suçladı.
KDC hükümeti, bağımsızlığının 59. yılını kutlayan ülkede kutlama töreni yapılmayacağını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:40 Kaynak: AA
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