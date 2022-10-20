Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilkel yöntemlerle tencere imalatı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilkel yöntemlerle tencere imalatı

20.10.2022 10:35

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rutshuru bölgesinde yaşayan Kakule Kisuba Emmanuel kurmuş olduğu basit iş yerinde ilkel yöntemlerle tencere üretiyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rutshuru bölgesinde yaşayan Kakule Kisuba Emmanuel kurmuş olduğu basit iş yerinde ilkel yöntemlerle tencere üretiyor. Piyasadan her çeşit hurda alüminyum eşyayı tartarak satın alan Emmanuel, bunları yakılan ateşte eritiyor. Eritilen alüminyumu ise kumdan hazırladıkları kalıplara dökerek tencere haline getiriyor.

Müşterilerinin isteklerine bağlı olarak günde 15-16 tencere ürettiğini ifade eden Emmanuel,, "Tencere ve tavalarımı 3-5-6 dolara satıyorum. Müşterimin durumu varsa fiyatı yüksek tutuyorum fakat sonrasında eğer kurtarıyorsa fiyatı düşürmek zorundayım" diye konuştu.

Emmanuel Kongo devletine ödemek zorunda olduğu 30 dolarlık vergiyi kimseye muhtaç olmadan ödeyebildiğini de belirtti.

Kaynak: AA
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Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilkel yöntemlerle tencere imalatı - Son Dakika

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