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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardım kamyonuna düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardım kamyonuna düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

03.12.2021 10:56
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardım kamyonuna düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, insani yardım malzemesi taşıyan kamyona düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, insani yardım malzemesi taşıyan kamyona düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Güney-Kivu bölgesine bağlı Baraka kasabasında insani yardım malzemesi taşıyan kamyona kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonda bulunan insani yardım malzemelerini alan saldırganlar, kamyonu ateşe verdi.

Uzun süredir çatışmaların devam ettiği Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu bölgelerinde, yardım gönüllüleri ve yardım malzemeleri sık sık silahlı grupların hedefi oluyor.

Saldırı, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardım kamyonuna düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardım kamyonuna düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika
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