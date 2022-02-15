Üye Girişi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü

15.02.2022 18:47
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Uganda sınır bölgesi olan Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Uganda sınır bölgesi olan Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nobili şehrine bağlı Vunanga köyüne, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri saldırı düzenledi.

Bölgedeki birçok evi yağmalayıp yakan isyancıların saldırısında, 7 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmada ise 4 ADF üyesi öldürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana 7 binden fazla sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500

Antalya Diplomasi Forumu, Saldırı, Uganda, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:48 Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:23 Cani adam birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 18:56:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement