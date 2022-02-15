Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Uganda sınır bölgesi olan Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nobili şehrine bağlı Vunanga köyüne, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri saldırı düzenledi.

Bölgedeki birçok evi yağmalayıp yakan isyancıların saldırısında, 7 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmada ise 4 ADF üyesi öldürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana 7 binden fazla sivilin öldüğü tahmin ediliyor.