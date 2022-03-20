Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 14 sivil öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 14 sivil öldü

20.03.2022 17:20
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 14 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ituri eyaletinde isyancı grubun saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ituri eyaletinde isyancı grubun saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu bölgesinde bağlı Gudha köyüne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda, 7'si çocuk 14 sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna, Rus araçlarının imha görüntülerini yayınladı Ukrayna, Rus araçlarının imha görüntülerini yayınladı Adıyaman'da iş yerine av tüfeği ile saldırı Adıyaman'da iş yerine av tüfeği ile saldırı

Saldırı, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 14 sivil öldü - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 17:26:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 14 sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement