Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 12 sivil hayatın kaybetti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 12 sivil hayatın kaybetti

04.04.2022 20:12
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 12 sivil hayatın kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancı grup saldırısında 12 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancı grup saldırısında 12 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrinin Masambo köyüne Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Köydeki birçok evi ve iş yerlerini yağmalayıp yakan ADF üyeleri, 12 sivili öldürdü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

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