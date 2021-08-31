Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı lider teslim oldu - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzey doğusunda faaliyet gösteren Kongo Nduma Savunması (NDC-R) adlı isyancı grubun lideri Guidon Shimiray Mwisa, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kuzey-Kivu Eyaleti Vali Yardımcısı Romy Ekuka Lipopo, yaptığı açıklamada, NDC-R isyancı grubunun lideri Mwisa'nın 3 gün önce Walikale bölgesinde bulunan askeri birliğe teslim olduğunu duyurdu.

Bölgede uygulanan askeri kuşatmanın sonuç vermeye başladığını belirten Lipopo, isyancı grup üyelerinin teslim olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Kuzey-Kivu ve Ituri eyaletlerinde 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan etmişti.

KDC'nin kuzey doğusunda faaliyet gösteren NDC-R isyancı grubu, zengin madenlerin bulunduğu Kuzey-Kivu eyaletinin büyük bir bölümünü kontrol ediyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.