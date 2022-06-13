Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar sınır kasabasını ele geçirdi

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 'M23' adındaki isyancı grubun ülkenin doğu sınırında bulunan Bunagana kasabasını ele geçirmesinin ardından 30 bin kişi çatışmalar nedeniyle Uganda'ya kaçtı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 adındaki isyancı grup, ülkenin doğusunda Uganda sınırında bulunan Kuzey Kivu eyaletinin Rutgoga bölgesinde yer alan Bunagana kasabasını ele geçirdi. İsyancı grubun kasabayı ele geçirmesinin ardından 30 bin kişinin bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle Uganda'ya kaçtığı bildirildi.

M23 Sözcüsü Willy Ngoma yaptığı açıklamada, "Birliklerimiz 13 Haziran Pazartesi sabahından beri Bunagana kasabasını kontrol ediyor" ifadelerini kullandı. Hedeflerinin kasabayı almak olmadığını, ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu ve müttefik grupların tekrarlanan saldırılarından sonra bunu yapmaya karar verdiklerini aktaran Ngoma, "Başkan Felix Tshisekedi'den bu faydasız savaşın yol açtığı şiddete son vermek ve hareketimizle doğrudan müzakerelere başlamak için bu fırsatı değerlendirmesini bir kez daha istiyoruz" dedi.

Kuzey Kivu'nun askeri hükümet sözcüsü General Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada ise, henüz Bunagana hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, geçtiğimiz nisan ayında Kenya'da M23 ile sürdürdüğü müzakereleri durdurmuştu.

Uganda'nın Kisoro ilçesinde bölge yetkilisi olan Shaffiq Sekandi basına verdiği demeçte, çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla sığınmacı ve 137 askerin Uganda'ya geçtiğini bildirerek, "Sokaklar dolu, diğerleri kiliselere gitti, ağaçların altında, her yerdeler. Gerçekten vahim bir durum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dün yapılan açıklamada ise, 25 bin kişinin şiddetten kaçarak Uganda'ya geçtiği ifade edilmişti.

(İHA)