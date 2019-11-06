Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 10 sivil öldü
Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 10 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 10 sivil öldü

7 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, isyancıların saldırılarında 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 10 sivil öldü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, isyancıların saldırılarında 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Beni kenti yöneticisi Kasereka Kibwana Donat, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) Beni'ye bağlı Kokola beldesine dün akşam saatlerinde sızdığını belirtti.

Donat, isyancıların bıçak ve silah kullanarak 10 sivili öldürdüğünü ifade etti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Bölgede, 120 silahlı grup bulunuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, ülkenin doğusunda 120'den fazla silahlı grup bulunuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu, 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

Uganda'da 33 yıldır iktidardaki Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, üyelerinin ülkeden sürülmesinden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor.

ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde düzenlediği çok sayıda saldırıda 3 bine yakın sivili katletti.

Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü
Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi? Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:32:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 10 sivil öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]