Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 25 sivil öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri vilayetinde Kongo'nun Kalkınması İttifakına (CODECO) bağlı silahlı isyancıların 25 sivili öldürdüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, CODECO isyancı grubu mensupları gece saatlerinde Ituri'nin Dturgu bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralıların Ituri eyaletinin başkenti Bunia'ya transfer edildiği belirtildi.

Bölge halkı uzun süredir yaşanan çatışmalar nedeniyle yerlerini terk etmeye başladı.

Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırındaki doğu bölgeleri, 20 yıldır, sahip olduğu altın ve kobalt gibi zengin yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 8 ay içerisinde KDC'de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.