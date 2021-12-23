Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 26 sivil öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu Ituri eyaletinde maden ocağına saldıran isyancılar 26 sivili öldürdü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Lodjo bölgesinde bulunan altın madenine Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Ngama ve Dieumerci maden sahalarına düzenlenen saldırıda, CODECO üyeleri 26 sivili öldürdü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.