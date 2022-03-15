Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 52 sivil öldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 52 sivil öldü

15.03.2022 21:46
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 52 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırılarında 52 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırılarında 52 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletinin Apende, Otomabere ve Ndimo bölgelerinde saldırılar düzenledi.

İsyancılar, Apende'de 15, Otomabere'de 19, Ndimo'da 18 sivili öldürdü.

Saldırı sonrasında, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bugün, Uganda'da ADF'nin liderlerinden Kabanda Abdallah Musa güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmişti.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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